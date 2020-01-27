Британцы объявили бойкот новым деньгам из-за выхода из ЕС

27 января 2020     16
Британцы объявили бойкот новым деньгам из-за выхода из ЕС

Британские подданные объявляют бойкот новым памятным монетам, выпущенным в честь выхода королевства из Евросоюза (ЕС). Об этом пишет газета The Mirror.

Речь идет о 50-центовых монетах, отчеканенных тиражом в три миллиона экземпляров. Новые деньги должны поступить в оборот 31 января 2020 года — именно в этот день государство покидает ЕС. На каждую монету нанесены надпись «Мир, процветание и дружба народов» и памятная дата.

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00:03 — 27 октября 2019

По данным издания, британцы в Twitter пригрозили бойкотом монете. Так, пресс-секретарь бывшего премьера Великобритании Тони Блэра и правительства страны Аластер Кэмпбелл (Alastair Campbell) написал, что, если ему в магазине попытаются дать сдачу монетой в 50 центов, он попросит вместо нее два 20-центовика и одну 10-центовую монету. Кэмпбелл отметил, что Brexit вовсе не несет «мир, процветание и дружбу народов», а, напротив, угрожает им.

Недовольство также выразил бывший британский министр транспорта, сторонник евроинтеграции Эндрю Адонис (Andrew Adonis). По его словам, он собирается полностью игнорировать новые монеты.

Ранее в Великобритании уничтожили первый тираж 50-центовых памятных монет в честь Brexit. Акция была связана с тем, что всего за несколько дней до выхода из ЕС, который должен был состоять 31 октября 2019 года, Brexit перенесли на три месяца. В результате на отчеканенных монетах оказалась неверная дата.

Источник: Лента.Ру

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