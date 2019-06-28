Брюссель обвинили в трансляции RT

Министр обороны Латвии Артис Пабрикс пожаловался на то, что в его гостиничном номере в Брюсселе был доступен для просмотра российский спутниковый канал RT. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам политика, необходимо сделать много шагов, чтобы обеспечить безопасность для стран-членов НАТО. «В моей стране RT больше не на экране. Еще в ряде стран тоже. Тогда почему это здесь?» — заявил латвийский министр на международном форуме в Брюсселе. Он добавил, что российские СМИ пытаются заставить страны, которые входят в НАТО, сомневаться в своей системе, обороне и ценностях, пишет агентство.

В Латвии, население которой составляет 2 миллиона человек, проживает около 40 процентов русскоязычных. В республике наибольшей популярностью пользуются российские телеканалы.

В прошлом году компания-провайдер MHZ Networks, транслировавшая телеканал RT в Вашингтоне, убрала его из сети вещания. В ноябре 2017 года стало известно, что исполнительный комитет корреспондентов радио и телевидения при Конгрессе США лишил аккредитации журналистов Russia Today. В середине месяца телеканал был признан в США иностранным агентом.

МИД России в 2015 году назвал решение Латвийской Республики отказать в регистрации местного представительства МИА «Россия сегодня» политизированным. Ранее СМИ сообщили, что регистр предприятий Латвии отказался зафиксировать правовой статус МИА из-за того, что «содержание этого СМИ противоречит Конституции Латвии и официальной позиции правительства страны».

Источник: Лента.Ру