Будущий кроссовер Bugatti оценили в миллион долларов

Французский производитель суперкаров Bugatti планирует выпустить новую модель. Об этом 18 августа сообщает Сarmagazine со ссылкой на главу компании Стефана Винкельманна.

По словам топ-менеджера, речь идет о двухдверном четырехместном кроссовере с высоким дорожным просветом и полным приводом. При этом будущая модель окажется менее габаритной и гораздо более легкой, чем, например, Lamborghini Urus.

Автомобиль получит гибридный двигатель мощностью около 1000 л.с. От 0 до 100 км/час новый кроссовер Bugatti сможет разгоняться менее, чем за 3,6 с. Стоимость новинки составит около $1 млн.

2 сентября сообщалось, что опытный образец автомобиля Bugatti Chiron, модификация которого близка к серийной, побил рекорд скорости, разогнавшись до 304,773 мили в час (490,484 км/ч).

Источник: Газета Известия