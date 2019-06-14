Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео

14 июня 2019     4
Буксировка Boeing 747 по воде попала на видео

В Бахрейне авиалайнер Boeing 747-200 буксировали прямо по поверхности Персидского залива. Об этом сообщает The Sun.

На кадрах видео, опубликованного изданием, видно, что в аэропорту самолет частично разобрали: двигатели отсоединили от крыльев, а сами крылья — от фюзеляжа. На берегу Персидского залива крылья вернули на место. С помощью автокранов самолет спустили на поверхность воды.

Буксировку осуществляли несколько буксиров, а держаться на поверхности воды Boeing помогали надувные понтоны.

Списанный авиалайнер затопили в 30 километрах от искусственного архипелага Амвадж, расположенного у побережья Бахрейна. Boeing должен стать центральным развлечением подводного тематического парка для дайвинга. Открытие парка должно состояться в 2019 году. Он станет крупнейшим подводным парком в мире: его площадь составит 100 тысяч квадратных метров.

Самолет был построен в 1981 году для British Airways, однако британский перевозчик не стал приобретать лайнер, и его продали Malaysia Airways. В дальнейшем лайнер был продан Malaysia Airlines. В 1996 году самолет переделали в грузовой, в 2008 году продали исландскому перевозчику Air Atlanta Icelandic и использовали вплоть до 2013 года.

В апреле сухогруз RIO, севший на мель около поселка Кабардинка (Краснодарский край), превратился в местную достопримечательность. Местные жители нарисовали на борту граффити, устроили возле судна множество фотосессий и организовали к нему экскурсии.

Источник: Лента.Ру

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