Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.

«Никогда такого быть не могло», — цитирует Бурбулиса РБК.

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИД России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд. Он заявил, что этот вопрос точно обсуждался в Финляндии осенью 1991 года, но российское политическое руководство работало с этой темой за закрытыми дверями.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с РБК заявил о «несколько эпатажном» характере Федорова и посоветовал учитывать это. По его словам, реально вопрос о продаже Карелии никогда не ставился, эта тема могла обсуждаться в МИД в рабочем режиме.

Экс-министр иностранных дел Андрей Козырев также опроверг информацию о планах продажи Карелии и назвал ее «бредом сивой кобылы».

В 1940–1956 годах в состав СССР входила Карело-Финская советская социалистическая республика, созданная из Карелии и части финской территории, полученной по Московскому мирному договору после советско-финской войны. В 1956 году Советский Союз вернул Финляндии территорию Порккала. После этого республика была переименована в Карельскую и понижена в статусе до автономии в составе РСФСР.

Источник: Газета Известия