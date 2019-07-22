Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

22 июля 2019     18
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший государственный секретарь РСФСР, а затем Российской Федерации Геннадий Бурбулис, один из ближайших соратников первого президента России Бориса Ельцина.

«Никогда такого быть не могло», — цитирует Бурбулиса РБК.

В воскресенье, 21 июля, финская газета Helsingin Sanomat со ссылкой на экс-заместителя главы МИД России (в 1990–1991 годах) Андрея Федорова сообщила, что руководство России обсуждало продажу Карелии и планировало получить за нее $15 млрд. Он заявил, что этот вопрос точно обсуждался в Финляндии осенью 1991 года, но российское политическое руководство работало с этой темой за закрытыми дверями.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с РБК заявил о «несколько эпатажном» характере Федорова и посоветовал учитывать это. По его словам, реально вопрос о продаже Карелии никогда не ставился, эта тема могла обсуждаться в МИД в рабочем режиме.

Экс-министр иностранных дел Андрей Козырев также опроверг информацию о планах продажи Карелии и назвал ее «бредом сивой кобылы».

В 1940–1956 годах в состав СССР входила Карело-Финская советская социалистическая республика, созданная из Карелии и части финской территории, полученной по Московскому мирному договору после советско-финской войны. В 1956 году Советский Союз вернул Финляндии территорию Порккала. После этого республика была переименована в Карельскую и понижена в статусе до автономии в составе РСФСР.

Источник: Газета Известия

Сейчас читают:

Ребенок погиб при пожаре в российском палаточном лагере
Ребенок погиб при пожаре в российском палаточном лагере

Палаточный лагерь загорелся в Солнечном районе Хабаровского края. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России. Пожар …


Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии
Бурбулис опроверг планы продажи Карелии Финляндии

Российские власти никогда не собирались продавать Финляндии граничащую с ней Республику Карелия. Об этом в понедельник, 22 июля, заявил бывший …


Список партий, которые примут участие в выборах в Госсовет Крыма
Список партий, которые примут участие в выборах в Госсовет Крыма

Избирательная комиссия Крыма допустила на выборы в Государственный совет республики семь из девяти обратившихся за регистрацией партий. «Закончился срок регистрации. …


«Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!» (ВИДЕО)
«Отдайте мои деньги, отдайте мою карточку!» (ВИДЕО)

Жительница подмосковного города устроила погром в офисе Сбербанка. Клиентка напала на менеджеров с требованием отдать ей деньги. Инцидент произошел 22 …


Вести Севастополь 22.07.2019
Вести Севастополь 22.07.2019. Выпуск 20:45

Главные темы выпуска: – Военные корабли и морская авиация. В Севастополе начались репетиции парада ко Дню флота. – Кадровые изменения …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info