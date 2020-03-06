Буря перед затишьем: обстрелы Идлиба продолжались даже во время встречи президентов

На сговорчивость Анкары во время переговоров в российской столице вполне могли повлиять потери, понесенные протурецкими силами в Сирии. Такое мнение в беседе с «Известиями» высказали военные эксперты. Перед началом встречи Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана вооружённые группировки в Идлибе попытались возобновить боевые действия. Однако их активность свелась к перестрелками с правительственными войсками по линии фронта. Столкновения, как и авиаудары, не утихали до итоговой пресс-конференции лидеров России и Турции. По мнению экспертов, бои в Идлибе однозначно завершились в пользу сирийского правительства и России.

Ударная сила

По словам источников, близких к штабу операции, 5 марта, боевики так и не смогли оказать серьезного сопротивления Сирийской арабской армии (САР) и вели локальные бои. Вооруженные группировки обстреливали из артиллерийских орудий город Саракиб и местность вблизи трассы М5. Собеседники «Известий» отмечают: из-за масштабных потерь, которые террористы понесли в последние дни, сил противостоять сирийскому контрнаступлению у них уже не осталось.

Примерно в то же время, когда в Москве началась встреча Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, боевики приступили к миномётному обстрелу Саракиба. Примечательно, что еще утром оппозиционные группировки в провинции заявляли, что не признают политического решения, которое предполагает отвод сирийских правительственных сил на линию, предусмотренную Сочинскими соглашениями.

Около пяти вечера, когда переговоры продолжались уже четвёртый час, к обстрелу сирийских позиций под Саракибом ненадолго подключилась турецкая артиллерия и реактивные установки залпового огня.

На других участках фронта в этот день боевые действия тоже не утихали. Террористы пытались пойти в наступление на юге провинции Идлиб между трассами М4 и М5 — похоже, они все еще не оставляют надежд вернуть крупный город Маарат-эн-Нуман. Но атака оказалась слабой и разрозненной, авиация правительственных сил массированными ударами остановила боевиков.

Российская военная полиция, введённая в Саракиб, уже проводит патрулирование в его окрестностях и на трассе М5. Но из-за артиллерийских обстрелов со стороны террористов возобновить гражданское движение по этой дороге пока невозможно. С 15 марта полномочия военной полиции РФ расширятся и на трассу М4, где начнется совместное патрулирование с турецкими стражами порядка.

— Договорённость о создании безопасной зоны вдоль трассы М4 — большой успех для Сирии, — считает военный историк Дмитрий Болтенков. — На юге провинции сирийская армия пыталась пробиться к дороге силой и не дошла всего пять километров. Но после вступления в войну Турции была вынуждена отступить.

Договорённости между Москвой и Анкарой фиксируют результаты, которых САР смогла добиться за предыдущие полтора месяца наступления, отметил военный эксперт Владислав Шурыгин.

— 18 месяцев турки не делали ничего по сочинскому меморандуму. Вопрос в том, в какой мере они смогут выполнить нынешний. Но поскольку они на него пошли, очевидно, что для них этот документ в какой-то степени нужнее, — считает эксперт. — Даже в четверг сирийская армия продолжала наступление, и меморандум является фиксацией сегодняшних побед Сирии. Но это еще не окончание войны.Теперь трасса окажется открытой для нормального трафика. А из-за угрозы окружения боевиками, возможно, придётся очистить всю территорию к югу от М4, а не только шесть километров «коридора безопасности».

Потери и приобретения

Правительственная армия в среду и четверг продолжила продвижение и сумела занять посёлок Афис к северу от Саракиба. Контроль над ним был жизненно необходим для создания буферной зоны для трассы М5 — подобной той, что будет организована вдоль М4. После установления контроля над населенным пунктом стратегическая транспортная артерия вновь оказалась полностью в руках правительственных сил.

Удалось сирийцам вернуть и захваченный протурецкими боевиками 4 марта посёлок Шейх-Акиль, расположенный в западных пригородах Алеппо. В результате была снята блокада с одного из турецких блокпостов, который вновь оказался в окружении Сирийской арабской армии (САА).

Одним из неожиданных трофеев САА в ходе этих боёв стал танк Т-90. Террористы «Исламской партии Туркестана» (запрещена в России) захватили его под Алеппо 2 февраля и успели задействовать в двух крупных контратаках. Первый раз машина открыла огонь в ходе удара по городу Нейраб 11 февраля. Тогда мощная бронегруппа террористов была уничтожена сирийскими войсками и авиацией. Затем танк участвовал в наступлении на Саракиб в конце февраля. Т-90 пережил все бои и достался правительственным силам в исправном состоянии.

За последние сутки министерство обороны Турции заявило об уничтожении в провинции Идлиб 184 военных САА и 24 единиц боевой техники, включая четыре танка и пять артиллерийских орудий. Эти цифры гораздо скромнее тех, что назывались в первые дни операции, когда Сирия ещё не подтянула к линии фронта современные комплексы ПВО. Тем не менее, общее количество «нейтрализованных» с 27 февраля военнослужащих противника, по версии Анкары, превысило 3 300 человек.

В то же время правительственное агентство SANA распространило фотографии ещё одного сбитого турецкого ударного Bayraktar TB2. Активность дронов в последнее время заметно снизилась, они стали совершать очень непродолжительные полеты. Тем не менее, во время итоговой пресс-конференции президентов в Москве в небе над Турцией рядом с границей вели патрулирование сразу четыре БЛА.

Анкара продолжила нести потери и на земле. В день переговоров власти страны сообщили о гибели ещё одного военного. В среду было объявлено о потере двух солдат.

Не обошлось в этот день и без очередных громких заявлений от «Белых касок». По их данным, 5 марта по мирным жителям в городе Маарет Мисрин был нанесен удар, в результате которого погибли 16 человек и ещё 20 были ранены. Так называемые правозащитники традиционно обвинили в этом российские ВКС. Никаких доказательств тому, как обычно, представлено не было.

Источник: Газета Известия