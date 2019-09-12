Бухгалтер Дома культуры присвоила зарплату фиктивного сторожа

Главного бухгалтера Дома культуры в Харабалинском районе Астраханской области подозревают в хищении средств. По информации регионального УМВД, с апреля 2014 по декабрь 2018 года женщина начисляла зарплату сторожу, которого сама устроила на работу.

Работу охранника 58-летний мужчина не выполнял, при этом на него оформляли табели учета рабочего времени. Присвоив в общей сумме 488 тыс. рублей, главбух потратила их на нужды местного ансамбля, передает «Астрахань 24».

Согласно решению суда, 49-летняя женщина получила два года условно с испытательным сроком два года.

Источник: Газета Известия