Бывшая супермодель показала фото своей матери и удивила пользователей сети

Бывшая бразильская супермодель Жизель Бундхен выложила в своем Instagram-аккаунте фотографии себя и своей матери в молодости. Пользователи посчитали их внешнее сходство поразительным.

«Мама и я, когда мы были молоды. Как вы думаете, мы похожи?» — подписала она фотографию на английском и португальском языках.

Mom and I when we were young. Do you think we look alike? #tbt ❤️

Minha mãe e eu quando éramos jovens. Vocês nos acham parecidas? Фото опубликовано @gisele

«Близнецы», — написала пользовательница из России. «Оу! Ты так похожа на свою мать», — согласился с ней подписчица из США. «Вы абсолютно одинаковые», — высказала свое мнение португальская поклонница Бундхен.

Ранее в октябре 2019 года бьюти-блогерша из Великобритании Соня Али (Sonia Ali) прославилась благодаря своему внешнему сходству с Ким Кардашьян. 24-летняя девушка ведет совместный со своей 27-летней сестрой Физой (Fyza Ali) Instagram-аккаунт. Пользователи соцсети отметили сходство Сони Али с Ким Кардашьян, а Физы Али — с Кайли Дженнер.

Источник: Лента.Ру