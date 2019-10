Бывшая супермодель показала фото своей матери и удивила пользователей сети

Бывшая бразильская супермодель Жизель Бундхен выложила в своем Instagram-аккаунте фотографии себя и своей матери в молодости. Пользователи посчитали их внешнее сходство поразительным.

«Мама и я, когда мы были молоды. Как вы думаете, мы похожи?» — подписала она фотографию на английском и португальском языках.

Mom and I when we were young. Do you think we look alike? #tbt ❤️

Minha mãe e eu quando éramos jovens. Vocês nos acham parecidas?

Фото опубликовано @gisele