Бывшая супруга баскетболиста НБА Райта призналась в убийстве своего мужа

Вдова баскетболиста НБА Лоренцена Райта Шерра Райт призналась в его убийстве, спустя девять лет после его смерти. Об этом сообщило Reuters.

Сообщается, что мотивом для женщины было получение страховых выплат после смерти Райта в размере $1 млн.

Тело баскетболиста было найдено 28 июля 2010 года в Кольервилле. Сообщалось, что он ушел из дома 18 июля, а на следующий день позвонил в экстренную службу. Во время разговора прозвучало 11 выстрелов.

Только в 2017 году был найден пистолет, из которого был застрелен баскетболист, отмечает «Газета.ру».

22 июля стало известно, что пятилетнего мальчика из России, который пропал в Польше 10 июля, убил собственный отец. Позже тело 32-летнего мужчины нашли на железнодорожном переезде, а в 3 км от переезда обнаружили его автомобиль.

Источник: Газета Известия