Бывшего главу «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы

22 января 2020     16
Бывшего главу «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы

Бывшего исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Нила Портнова, занимавшегося организацией музыкальной премии «Грэмми», обвинили в изнасиловании певицы. Об этом сообщает Variety.

Дебора Дуган, занявшая пост главы академии после ухода Портнова и уволенная с должности 17 января, за десять дней до церемонии вручения «Грэмми» выдвинула ряд обвинений в адрес членов организации. По ее словам, Портнов ушел с поста руководителя академии после обвинений в изнасиловании артистки, личность которой не раскрывается. Уточняется только, что певица не имела американского гражданства. Дуган подчеркнула, что другие руководители организации знали о произошедшем.

Также Дуган заявила, что некоторые члены правления академии часто имеют связи или отношения с номинантами на «Грэмми», продвигают их и манипулируют списками номинаций. Дуган добавила, что подвергалась сексуальным домогательствам, работая в академии.

Церемония вручения «Грэмми» запланирована на 27 января.

17 января стало известно, что Дуган уволили из-за обвинений в злоупотреблении должностными полномочиями. Подробности скандала не раскрывались. СМИ со ссылкой на источники назвали произошедшее переворотом — по их словам, Дуган уволили из-за сопротивления других членов академии ее попыткам реформировать и модернизировать организацию. Нил Портнов покинул пост главы академии в 2019 году.

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Источник: Лента.Ру

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Бывшего главу «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы
Бывшего главу «Грэмми» обвинили в изнасиловании певицы

Бывшего исполнительного директора Национальной академии искусства и науки звукозаписи Нила Портнова, занимавшегося организацией музыкальной премии «Грэмми», обвинили в изнасиловании певицы. …



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