Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО

4 июня 2019     14
Бывшего замглавы управления СК Никандрова освободили из колонии по УДО

Бывшего первого заместителя начальника столичного главы Следственного комитета Дениса Никандрова, осужденного на 5,5 лет за получение взятки, освободили из колонии. Об этом во вторник, 4 июня, журналистам сообщил его адвокат Павел Черняк.

«Денис Никандров покинул ИК-13 Нижнего Тагила, где отбывал наказание», — цитирует защитника ТАСС.

24 мая Тагилостроевский районный суд удовлетворил ходатайство осужденного об условно-досрочном освобождении на неотбытый срок в размере 1,5 года и 11 дней. В ходе рассмотрения вопроса администрация учреждения исправительной колонии № 13 характеризовала его положительно, а прокурор не возражал против удовлетворения ходатайства.

В августе 2018 года суд приговорил Никандрова к 5,5 годам заключения в колонии строгого режима. Сторона обвинения также требовала взыскать с бывшего генерала штраф в размере 65 млн рублей.

Как установило следствие, Никандров получил деньги за освобождение криминального авторитета Андрея Кочуйкова, известного как Итальянец.

Дело рассматривалось в особом порядке, так как обвиняемый признал вину и заключил сделку со следствием, в том числе дал изобличающие показания на своего начальника Александра Дрыманова. При этом в открытом доступе огласили только вводную и резолютивную часть приговора, а заседание по существу шло в закрытом режиме, так как материалы засекречены.

Позже, в октябре 2018 года, Верховный суд России изменил Никандрову категорию преступления с «особо тяжкого» на «тяжкое».

Источник: Газета Известия

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