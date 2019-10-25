Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывшего президента США Джимми Картера, который в начале недели был госпитализирован с переломом шейки бедра, выписали из больницы. Об этом сообщила на своем сайте неправительственная организация Центр Картера.

Отмечается, что экс-президент проходил лечение в медицинском центре Фиби Самтер, однако 24 октября был выписан домой, хотя ему еще предстоит курс физиотерапии.

Former U.S. President Jimmy Carter has been released from Phoebe Sumter Medical Center. He is looking forward to continuing to recuperate at his home in Plains, Georgia, and thanks everyone for their kind well wishes. — The Carter Center (@CarterCenter) October 24, 2019

Как пишет издание AJC, перелом Джимми Картер получил во время падения в своем доме в Джорджии, когда собирался на охоту на индеек.

За последние месяцы Картер падает уже в третий раз. Первый подобный инцидент произошел весной — политику заменили тазобедренный сустав. Второй раз экс-президент упал в октябре, тогда ему наложили 14 швов.

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Он старейший из бывших американских лидеров в истории своей страны. Недавно ему исполнилось 95 лет.

Источник: Газета Известия