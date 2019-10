Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывшего президента США Джимми Картера, который в начале недели был госпитализирован с переломом шейки бедра, выписали из больницы. Об этом сообщила на своем сайте неправительственная организация Центр Картера.

Отмечается, что экс-президент проходил лечение в медицинском центре Фиби Самтер, однако 24 октября был выписан домой, хотя ему еще предстоит курс физиотерапии.

Former U.S. President Jimmy Carter has been released from Phoebe Sumter Medical Center. He is looking forward to continuing to recuperate at his home in Plains, Georgia, and thanks everyone for their kind well wishes.

— The Carter Center (@CarterCenter) October 24, 2019