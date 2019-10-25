Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы

25 октября 2019     17
Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывшего президента США Джимми Картера, который в начале недели был госпитализирован с переломом шейки бедра, выписали из больницы. Об этом сообщила на своем сайте неправительственная организация Центр Картера.

Отмечается, что экс-президент проходил лечение в медицинском центре Фиби Самтер, однако 24 октября был выписан домой, хотя ему еще предстоит курс физиотерапии.

Former U.S. President Jimmy Carter has been released from Phoebe Sumter Medical Center. He is looking forward to continuing to recuperate at his home in Plains, Georgia, and thanks everyone for their kind well wishes.

— The Carter Center (@CarterCenter) October 24, 2019

Как пишет издание AJC, перелом Джимми Картер получил во время падения в своем доме в Джорджии, когда собирался на охоту на индеек.

За последние месяцы Картер падает уже в третий раз. Первый подобный инцидент произошел весной — политику заменили тазобедренный сустав. Второй раз экс-президент упал в октябре, тогда ему наложили 14 швов.

Джимми Картер занимал пост президента США с 1977 по 1981 год. Он старейший из бывших американских лидеров в истории своей страны. Недавно ему исполнилось 95 лет.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Минздрав разослал в регионы рекомендации по выдаче незарегистрированных лекарств
Минздрав разослал в регионы рекомендации по выдаче незарегистрированных лекарств

Вероника Скворцова сообщила, что минздрав РФ разослал в регионы списки детей, для которых закуплена первая партия не зарегистрированных в стране …


В Генштабе заявили о росте укомплектованности ВС России с 2012 года
В Генштабе заявили о росте укомплектованности ВС России с 2012 года

02:35 Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России генерал-лейтенант Евгений Бурдинский заявил, что укомплектованность Вооружённых сил России с 2012 года …


Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы
Бывшего президента США Джимми Картера выписали из больницы

Бывшего президента США Джимми Картера, который в начале недели был госпитализирован с переломом шейки бедра, выписали из больницы. Об этом …


Стало известно содержимое секретных архивов Колчака
Стало известно содержимое секретных архивов Колчака

Неизвестные ранее архивы адмирала Александра Колчака распродадут на аукционе. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на кураторов торгов, которые …


Данные о кредитах силовиков засекретят в России
Данные о кредитах силовиков засекретят в России

Промсвязьбанк создаст для военных и силовиков отдельное бюро кредитных историй (БКИ), рассказал «Известиям» руководитель департамента стратегии и проектов развития кредитной …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты