Бывшего худрука Большого театра Сергея Филина ограбили в центре Москвы

Бывшего художественного руководителя Большого театра Сергея Филина ограбили в центре Москвы, сообщили журналисты «Известий» в пятницу, 7 февраля.

Инцидент произошел у Московского дворца молодежи на Комсомольском проспекте в четверг. Артист припарковал свой автомобиль Audi около здания, а вернувшись обнаружил, что у машины разбито стекло. Филин сразу вызвал полицию.

Воры похитили сумку, в которой были документы и лекарства. Общая сумма ущерба составляет более 190 тыс. руб. По заявлению артиста, после нападения в 2013 году ему приходится постоянно употреблять таблетки, стоимость которых он оценил как «очень дорогие».

17 января 2013 года на Сергея Филина было совершено нападение — ему плеснули в лицо кислотой. В марте полиция арестовала троих подозреваемых: солиста ГАБТа Павла Дмитриченко и жителей Подмосковья Юрия Заруцкого и Андрея Липатова.

Экспертиза установила у пострадавшего тяжкие телесные повреждения. В декабре Мещанский суд Москвы признал вину подсудимых по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц по предварительному сговору») и приговорил всех троих к реальным срокам тюремного заключения.

5 февраля сообщалось, что московская полиция возбудила уголовное дело по факту ограбления актера Ильи Глинникова, известного по роли Глеба Романенко в телесериале «Интерны».

Источник: Газета Известия