Бывшие участники реалити-шоу признались в желании совершить самоубийство

Бывшие участники британского шоу Love Island рассказали о том, как пагубно проект повлиял на их психическое здоровье. Об этом они поговорили с журналистами сайта Ringer.

По словам Алекса Миллера (Alex Miller), у него начали появляться мысли о суициде после того, как он вернулся к обычной жизни и работе строителя. «Я никогда не думал, что буду в таком настроении, но я ехал и размышлял о способах покончить со всем этим», — признался мужчина.

Пол Кнопс (Paul Knops) после съемок в передаче начал страдать от тревожного расстройства. Ему было не с кем поделиться своими мыслями, что лишь осложняло ситуацию. «В итоге тебе придется разбираться со всем этим самостоятельно, а не каждый в этом хорош», — сказал Кнопс.