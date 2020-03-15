Бывший боец MMA расстроил внука Сталина

15 марта 2020     15
Бывший боец MMA расстроил внука Сталина

Бывший российский боец смешанного стиля (MMA) Магомедхан Гамзатханов, выступавший под псевдонимом Волк Хан, сравнил нынешнего президента России Владимира Путина и бывшего лидера СССР Иосифа Сталина. Пост доступен в Instagram-аккаунте 58-летнего россиянина.

Гамзатханов положительно высказался об инициативе Путина провести преобразования в конституции. В этом отношении он сравнил президента РФ со Сталиным, который, по словам бойца, «объявил войну партработникам».

«Это конституция устраивала и устраивает всех, кто колбасит деньги в России, чьи дети и семьи живут за границей за счет россиян», — написал Гамзатханов. Однако, в следующей публикации ветеран MMA заявил, что его пост расстроил множество подписчиков. «От меня отписались 100 человек, в том числе и внук Сталина Яков Джугашвили», — заметил спортсмен. При этом он подчеркнул, что лишь выражает свою точку зрения.

Гамзатханов известен по выступлениям в японской организации Rings. На его счету 21 победа, восемь поражений. Последний поединок в карьере Волк Хан завершил вничью. Россиянин дважды становился чемпионом Rings.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

На Константиновской батарее открыли бюст адмиралу Лазареву
На Константиновской батарее открыли бюст адмиралу Лазареву

В торжественном открытии приняли участие представители городских властей, Черноморского флота, Русского географического общества. Собравшиеся на торжественный митинг, посвящённый 200-летию открытия …


Минусовая температура ожидается в Севастополе
Минусовая температура ожидается в Севастополе

В ночь на понедельник, 16 марта, температура воздуха в Севастополе опустится до 0…-2 градусов. Ночью и утром будет дуть северо-восточный …


За год в Севастополе на ремонт придомовых территорий потратят 330 млн рублей
За год в Севастополе на ремонт придомовых территорий потратят 330 млн рублей

Строители начали ремонт внутриквартальных дорог на улице Репина. Во дворах домов №30, 32 и 34 демонтировали старое полотно. Ход работ …


В Севастополе установят бюсты Крезера и Жидилова
В Севастополе установят бюсты Крезера и Жидилова

Автор и руководитель проекта «Аллея Российской Славы» Михаил Сердюков встретился с представителями общественных организаций Севастополя, чтобы обсудить дальнейшее сотрудничество. В …


В СевГУ открылась новая лаборатория
В СевГУ открылась новая лаборатория

Планетарный миксер, хлебопекарная печь и специальный шкаф для теста. В Севастопольском государственном университете открылась учебная технологическая лаборатория. Её оснастили современным …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты