Бывший боец UFC оценил шансы Брюса Ли на победу в современном ММА

25 марта 2020     16
Бывший боец UFC оценил шансы Брюса Ли на победу в современном ММА

У известного киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли не было бы никаких шансов в бою с современными бойцами ММА. Такое мнение высказал Бывший боец смешанного стиля (MMA) Чейл Соннен на своем YouTube-канале.

При этом Соннен отметил большой вклад Ли в развитие современных единоборств. Именно Брюс Ли начал комбинировать различные техники боевых искусств и пропагандировать занятия ими.

Американец подчеркнул, что в США 1970-х многие инструкторы запрещали бойцам тренироваться в других залах, киноактер, наоборот, призывал своих учеников пробовать свои силы в различных дисциплинах и по разным правилам. Такое поведение Ли Соннен назвал «отважным».

Брюс Ли считается одним из пионеров современного MMA за вклад в популяризацию единоборств по всему миру. Он практиковал вин-чун, изучал бокс и дзюдо, а также стал автором собственной боевой системы джит кун-до. Снялся в таких фильмах как: «Большой босс», «Кулак ярости», «Путь дракона» и «Выход дракона». Брюс Ли умер в Гонконге в 1973 году, работая над фильмом «Игра смерти». Актер скончался от отека головного мозга по неизвестным причинам.

Соннен известен по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и Bellator. Он был претендентом на чемпионский титул UFC, но уступил в поединке с бразильцем Андерсоном Силвой. Последний свой бой 42-летний спортсмен провел 14 июня 2019 года, проиграв Лиото Мачиде за 22 секунды техническим нокаутом.

Источник: Газета Известия

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