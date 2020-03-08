Бывший возлюбленный Заворотнюк рассказал об успехе сериала с актрисой

8 марта 2020     5
Бывший возлюбленный Заворотнюк рассказал об успехе сериала с актрисой

Актер Сергей Жигунов заявил, что успех сериала «Моя прекрасная няня», главную роль в котором исполнила его бывшая возлюбленная, актриса Анастасия Заворотнюк вряд ли повторят в ближайшие годы. Как сообщает «Комсомольская правда», об этом он сказал на пресс-конференции фестиваля сериалов «Утро Родины» в Южно-Сахалинске.

«Нескоро, к сожалению, успех “Моей прекрасной няни” удастся кому-то повторить. Ситкомы ведь почти перестали снимать, а это так называемый многокамерный ситком, почти телеспектакль», — отметил артист.

По словам Жигунова, он никогда целиком не смотрел сериал, только «видел фрагменты». «Мне показалось, что это смешно, прекрасный сценарий и очень хорошо играют артисты», — добавил актер.

Среди причин, по которым «Моя прекрасная няня» останется успешным российским ситкомом, он назвал в том числе технические упрощения у современных телепроектов. «Тогда снимали на пять камер, а сейчас в основном на одну. И вроде шутки есть, а в голос уже никто не смеется», — уточнил Жигунов.

Комедийный сериал «Моя прекрасная няня» выходил на канале СТС с 2004 года и принес Анастасии Заворотнюк известность среди российских зрителей. Сергей Жигунов известен по ролям в фильмах «Гардемарины, вперед!» и «Принцесса на бобах». Он играл в «Моей прекрасной няне» вместе с Заворотнюк. У артистов несколько лет был роман.

Источник: Лента.Ру

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