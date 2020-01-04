Бывший глава ЦРУ предрек убийства американцев в ответ на ликвидацию Сулеймани

4 января 2020     42
Бывший глава ЦРУ предрек убийства американцев в ответ на ликвидацию Сулеймани

Устранение иранского генерала Касема Сулеймани может обернуться для США убийством не только высших должностных лиц, но и мирного населения. Об этом в разговоре с каналом CBS заявил бывший исполняющий обязанности главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Майкл Морелл.

Итогом ликвидации главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции станут «мертвые американцы», подытожил Морелл. Наиболее вероятно, что убийства произойдут в Ираке, а также в Ливане, Бахрейне и других странах Ближнего Востока, где у Ирана есть влияние.

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08:48 — 3 января

Бывший руководитель ЦРУ не исключил террористические атаки на высокопоставленных американских чиновников в ответ на убийство иранского генерала. Он полагает, что подобные нападения могут произойти на территории США. Действия Вашингтона в Ираке запускают механизм взаимной охоты на должностных лиц США и Ирана, подчеркнул Морелл.

Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Как стало известно позднее, приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом.

В МИД Ирана действия США назвали проявлением терроризма, а верховный лидер Ирана аятолла Хаменеи и бывший командующий КСИР Мохсен Резайи пообещали отомстить за гибель Сулеймани. В российском МИД заявили, что воспринимают убийство Сулеймани как авантюру.

Источник: Лента.Ру

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