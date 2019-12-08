Бывший депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

8 декабря 2019     12
Бывший депутат Рады заявил о неблагодарности Украины за подарки от СССР

Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко упрекнул Украину в неблагодарности за территории, подаренные республике советскими правителями.

Бывший парламентарий подчеркнул, что все то, «что пришло бесплатно, без вложения труда и сил, без жертв и крови, — оно цениться никогда не будет».

«Так и с Украиной произошло. В. Ленин создал квази-государство — УССР. И. Сталин приумножил земли Украины ее западными областями. Н. Хрущев с «барского плеча» подарил Крым», — написал Журавко на своей странице во «Вконтакте», передает «РИА Новости».

Он добавил, что украинские власти не дорожат тем, что им «просто так отдали то, что русским царям и могучей империи давалось кровью и потом».

«После прекращения деятельности Советского Союза земли отдали новому молодому государству, без боя, без крови. Но вместо того, чтобы развивать, сохранять и укреплять то, что досталось, как манна с неба, тупые и жестокие правители Украины начали разваливать и приводить к упадку», — отметил Журавко.

Именно из-за этого, считает политик, Крым вернулся в состав России, а Донбасс может отделиться от Украины.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение к РФ тогда высказались 96,77% жителей полуострова и 95,6% избирателей Севастополя. Москва неоднократно подчеркивала, что процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Украина не признает итогов плебисцита и по-прежнему считает полуостров своей территорией.

Источник: Газета Известия

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