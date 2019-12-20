Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба.
Источник: Лента.Ру
Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба.
Источник: Лента.Ру
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Вопросами, не заданными Владимиру Путину, займётся ОНФ
Вопросы, не заданные во время большой пресс-конференции Владимира Путина, на контроль в регионах возьмёт Общероссийский народный фронт. Об этом заявил …
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Суд приговорил жителя Керчи к 12 годам за насилие над ребёнком
Суд Республики Крым приговорил злоумышленника к 12 годам лишения свободы за насильственные действия сексуального характера в отношении мальчика младше 14 …
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Бывший игрок «Арсенал» возглавил клуб
Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба. Источник: Лента.Ру
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Нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 км/ч
Правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км\ч. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, …
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Правительство Севастополя утвердило проект планировки культурного кластера на мысе Хрустальный
Проект планировки территории культурного кластера с парковой зоной в районе мыса Хрустальный в Севастополе власти города представят общественности в начале …