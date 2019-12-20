Бывший игрок «Арсенал» возглавил клуб

20 декабря 2019     2
Бывший игрок «Арсенал» возглавил клуб

Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба.

Источник: Лента.Ру

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