Бывший игрок «Арсенал» возглавил клуб

Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба.

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Бывший игрок «Арсенал» возглавил клуб Испанский специалист Микель Артета возглавил лондонский «Арсенал». Об этом сообщается на сайте клуба. Источник: Лента.Ру



Нештрафуемый порог превышения скорости понизят до 10 км/ч Правительственная комиссия поддержала снижение допустимого порога превышения скорости с 20 до 10 км\ч. Об этом сообщает «РИА Новости» в пятницу, …

