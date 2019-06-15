Бывший канцлер Германии назвал Крым российским

15 июня 2019     14
Бывший канцлер Германии назвал Крым российским

Экс-канцлер Германии Герхард Шредер поддержал присоединение Крыма к России. Об этом сообщает Bild.

Как отмечает издание, Шредер назвал полуостров «старой российской территорией». По мнению бывшего канцлера, с юридической точки зрения присоединение было «не разделением, а одобрением со стороны населения, поэтому не было никакого акта агрессии».

Кроме того, Шредер подчеркнул важность соблюдения Минских соглашений на Донбассе, в частности, со стороны Украины.

Издание раскритиковало позицию бывшего канцлера. «Этот человек говорит за Германию или за Москву?» — задается вопросом Bild.

Крым и Севастополь вошли в состав России по результатам референдума, проведенного в марте 2014 года. Украина, США, члены Евросоюза и другие страны не признают его результаты и считают нахождение полуострова в составе России оккупацией. Москва настаивает, что процесс присоединения отвечает нормам международного права.

Шредер занимал пост канцлера Германии с 1998 по 2005 год.

Источник: Лента.Ру

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