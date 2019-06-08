Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми

8 июня 2019     13
Бывший муж осужденной в США россиянки предложил ей совместную опеку над детьми

Брайан Мобли — экс-супруг осужденной в США россиянки Богданы Осиповой — заявил, что предлагает ей совместную опеку над детьми, передает РИА Новости.

По словам Мобли, он никогда не пытался изолировать детей от матери, так как в их жизни должны быть оба родителя. При этом бывший муж осужденной настаивает на том, чтобы россиянку не выпускали на свободу до возвращения детей в США, так как боится больше никогда их не увидеть.

Независимый нью-йоркский адвокат Оксана Соколова рассказала, что пыталась связаться с семьей Осиповой, но «с ними было сложно говорить, они не шли на контакт». По словам опекуна детей Елены Поляковой, семья россиянки просила Мобли принять меры для смягчения наказания Осиповой до прибытия детей в США. Однако американец ответил, что это предложение неприемлемо ни для него, ни для детей.

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