Бывший полковник Захарченко оценил обвинения во взятках на 1,5 миллиарда рублей

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко оценил предъявленное ему обвинение в получении взяток на 1,5 миллиарда рублей как надуманное. Об этом он заявил в интервью газете «Коммерсантъ».

По его словам, «существо обвинения абсолютно непонятно», при том что там «фигурируют огромные цифры». «Я слабо представляю себе, какими всеобъемлющими полномочиями должен обладать человек, которому бы платили в таких масштабах с 2007 года за общее покровительство. Уверенно могу сказать, что такими полномочиям я точно не обладал. Не знаю, каких шаманов и экстрасенсов в этот раз привлечет следствие по новым эпизодам, чтобы хоть как-то обосновать надуманное обвинение», — сказал Захарченко.

Он также выразил недоумение в связи с почти ежедневными «вбросами недостоверной информации», отметив, что «под черный пиар попадают и его родственники». Бывший полковник пожаловался, что его детей выселяют из квартир, которые судом были конфискованы у его семьи, заявив, что считает эти решения незаконными.

Кроме того, Захарченко отверг статус склонного к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов, который был ему присвоен «задним числом, незаконно».

Бывший полковник вновь заявил, что не является собственником 8,5 миллиарда рублей, найденных после его задержания в ходе обыска по его уголовному делу. «Их обнаружили не в моей квартире, а в квартире, у которой есть собственники, которые заявили на эти денежные средства свои права. При чем здесь я?», — указал он.

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11:51 — 12 ноября 2019

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, касающиеся получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи. Также следствие считает, что в период с ноября 2007 по август 2016 года он получал ежемесячные взятки от группы предпринимателей. Общая сумма взяток превысила 1,4 миллиарда рублей. Эти деньги сотрудник МВД получал за общее покровительство коммерческой деятельности предпринимателей вплоть до своего задержания в сентябре 2016 года.

В настоящее время бывший полицейский отбывает срок в мордовской колонии для бывших сотрудников правоохранительных органов.

В 2019 году Захарченко приговорили к 13 годам и штрафу в 117 миллионов рублей за воспрепятствование расследованию и получение взятки в 3,5 миллиона рублей в виде скидочной карты рыбного ресторана. Он был лишен звания полковник полиции. Позже ему сократили срок на полгода.

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Источник: Лента.Ру