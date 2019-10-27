Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены санкций в отношении РФ необходимо, чтобы за нее выступила группа государств ЕС.

По словам дипломата, ограничительные меры можно легко ввести, но отменить их уже сложно, передает «РИА Новости».

«В вопросе санкций кто-то один мог бы встать и сказать: «Я не участвую в этих санкциях». Таким образом, санкциям придет конец, но вместе с ними — и тому, кто это скажет. Поэтому никто и не может отважиться», — отметил Бауэр.

Он отметил, что из-за антроссийских санкций страдает Австрия, Италия, немецкая промышленность, однако, по его словам, «политически продвинуться не получается». По словам дипломата, «нужна группа стран, которая выступит против санкций».

«Конечно, санкции вредят и европейцам, но не американцам», — добавил он.

Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год.

19 октября премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил уверенность, что санкции против России и ответные меры Москвы рано или поздно будут отменены.

«Санкции и наши ответные санкции, так называемые контрсанкции, — это не очень хорошо, и, конечно, рано или поздно это всё закончится», — сказал глава правительства.

Отношения Москвы и Запада ухудшились после госпереворота на Украине и воссоединения Крыма с РФ в 2014 году. Тогда ЕС и США ввели санкции против Москвы, обвинив ее в сложившейся ситуации на Украине. Ограничения затронули как отдельные физические и юридические лица, так и целые сектора российской экономики.

В ответ на это в начале августа 2014 года Россия ввела продуктовое эмбарго, согласно которому на территорию страны запрещалось ввозить отдельные виды сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.

Источник: Газета Известия