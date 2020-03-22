Бывший президент «Реала» умер от коронавируса

Бывший президент мадридского «Реала» Лоренсо Санс умер от коронавируса в возрасте 76 лет. Об этом сообщает El País.

Функционер попал в больницу 17 марта с подозрением на коронавирус. Отмечалось, что он находился в тяжелом состоянии. Позже диагноз подтвердился.

Санс управлял сливочными с 1995 по 2000 год. При испанце «Реал» выиграл седьмой и восьмой Кубки европейских чемпионов (1998, 2000), прервав серию из 32 лет без побед в турнире, а также победил в чемпионате Испании в сезоне-1996/97. С 2006 по 2010-й он владел другим испанским клубом — «Малага».

Всего коровирусом заразились более 244 тысяч человек. Больше всего зараженных в Китае, Италии и Иране. Случаи заболевания пневмонией COVID-2019 зафиксированы более чем в 100 странах мира. В Испании на сегодняшний день известно о более 25 тысячах случаев заражения коронавирусом.

Источник: Лента.Ру