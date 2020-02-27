Бывший российский фигурист пожаловался на безденежье

Бывший российский фигурист Иван Ригини, выступавший также за Италию, заявил, что в его спорте очень трудно зарабатывать. Слова спортсмена приводит RT.

Ригини посчитал, что безденежье в фигурном катании, при всей его популярности, связано с отсутствием коммерческих спонсоров. «Есть японский спонсор, за счет которого живет все фигурное катание, соответственно, японские спортсмены получают деньги. В Европе вообще с этим глушь», — пожаловался спортсмен.

Он также рассказал, что с появлением рекламы соревнования бы качественно изменились, а фигуристы стали получать гораздо большие суммы за победы. «Можно попытаться найти спонсора, но когда у тебя нет имени — никому из спонсоров ты не интересен», — отметил Ригини.

Фигурист до 2013 года выступал за Россию под фамилией Бариев, а затем переехал в Италию и начал выступать за эту страну как Иван Ригини. Он четыре раза выигрывал национальное первенство, а в 2017-м ушел из спорта. После этого спортсмен начал участвовать в ледовых шоу.

В марте 2015 года на низкие зарплаты пожаловались Бетина Попова и ее партнер по выступлениям в парном катании Сергей Мозгов. Фигуристы отметили, что в Москве на их зарплату выжить невозможно. Спортсменам приходится «подкатывать» — работать с детьми. Попова заявила, что зарплата редко достигает отметки в 30 тысяч рублей в месяц.

Источник: Лента.Ру