Бывший сотрудник российской колонии обвинил начальника УФСИН в избиении

7 января 2020     10
Бывший сотрудник российской колонии обвинил начальника УФСИН в избиении

Бывший замначальника исправительной колонии №1 (ИК-1) в Кызыле майор Владимир Монгуш разместил на YouTube видеообращение, в котором обвинил руководителя регионального управления Федеральной службы исполнения наказаний в избиении. Об этом 7 января сообщает «Сибирь. Реалии».

По словам Монгуша, который был ответственным за вопросы тылового обеспечения колонии, в 2018 году он отказался принимать поставленную для заключенных рыбу, так как она оказалась испорченной. Он заявил о гнилом грузе в контрактное управление, однако в ходе проверки нарушений обнаружено не было.

«Они замутили контракт с каким-то непонятным поставщиком и заключали его якобы для лечебно-исправительного учреждения. А на самом деле хотели эту рыбу тупо прогнать по-быстрому, и все», — рассказал Монгуш, добавив, что полученные в результате сделки деньги должны были «осесть в чьих-то карманах».

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После этого инцидента у Монгуша начались проблемы на работе: начальство напрямую просило его подать заявление об увольнении. В январе 2019 года начальник управления ФСИН по Туве Дмитрий Обломий и его заместитель Олег Тодояков обнаружили в овощехранилище на территории колонии подмороженную картошку. Они вызвали Монгуша и потребовали объяснений, после чего начали оскорблять его.

«И потом я почувствовал удар в голову. Не лицом к лицу стоял, а чуть боком к нему. Смотрел вниз. Удар был в правую часть головы», — отметил бывший замначальника ИК-1. После этого инцидента он был госпитализирован с сотрясением мозга.

Монгуш обращался в местное управление Следственного комитета, однако после двух отказов в возбуждении уголовного дела он решил оспаривать решение в суде. В настоящее время экс-замначальника колонии ждет судебного заседания. Кроме того, он направил жалобы главе СК России Александру Бастрыкину и генпрокурору Юрию Чайке.

Источник: Лента.Ру

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