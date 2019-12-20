Бывший топ-менеджер банка «Восточный» отрицает причастность к делу Baring Vostok

Бывший директор по инвестициям банка «Восточный» Александр Цакунов, задержанный по так называемому делу инвестиционного фонда Baring Vostok, не считает себя и других фигурантов причастными к преступлению, заявила 20 декабря его адвокат Ольга Козырева в ходе заседания суда, где в пятницу рассматривается ходатайство следствия об аресте Цакунова.

«У Цакунова каких-либо оснований считать себя и других лиц виновным или причастными к преступлению нет», — приводит ее слова ТАСС.

Отмечается, что ранее следователь заявил в суде, что Цакунов проходит подозреваемым по делу о мошенничестве особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

«По версии следствия, будучи управляющим директором по инвестициям банка «Восточный», Цакунов через подставные организации организовал вывод активов банка, чем нанес ему крупный ущерб», — сказал следователь.

По данным «Известий», после этого он попросил избрать меру пресечения в виде заключения подозреваемого под стражу до 13 января 2020 года, поскольку «Цакунов может принять меры по сокрытию документов, выработать общую позицию с соучастниками, склонить свидетелей к даче ложных показаний».

Козырева, в свою очередь, предложила наказание в виде домашнего ареста или внесения залога от 5 млн до 15 млн рублей.

Кроме того, представитель прокуратуры выступил в суде против удовлетворения ходатайства следствия об аресте Цакунова.

«Несмотря на тяжесть преступления, в котором подозревается Цакунов, прокуратура выступает против его заключения под стражу и просит суд отклонить соответствующее ходатайство следствия», — заявила она.

Днем ранее источник, знакомый с ходом следствия, рассказал «Ведомостям» о том, что Цакунова задержали в четверг по делу Baring Vostok. Он подозревается в хищении, а накануне в его доме прошли обыски.

Ранее были задержаны шесть фигурантов уголовного дела. В октябре под домашним арестом находились основатель Baring Vostok Майкл Калви,его топ-менеджер Филипп Дельпаль, а также бывший директор банка Алексей Кордичев. В СИЗО находятся директор ПКБ Максим Владимиров, директор по инвестициям Иван Зюзин и партнер фонда Ваган Абганян.

4 октября суд арестовал всё российское имущество Калви и недвижимость родственников других обвиняемых.

Майкла Калви и Дельпаля арестовали 15 февраля по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Суд продлил домашний арест Калви до 13 января.

По данным следствия, он, заведомо зная о наличии у подконтрольного ему Первого коллекторского бюро (ПКБ) задолженности перед данной кредитной организацией в размере 2,5 млрд рублей, организовал хищение средств путем передачи в собственность банка вместо указанной суммы 59,9% акций компании International Financial Technology Group S.C.A. по завышенной стоимости.

Источник: Газета Известия