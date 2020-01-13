Бывший тренер Ковалева обвинил боксера в жадности и обмане фанатов

12 января 2020     17
Бывший тренер Ковалева обвинил боксера в жадности и обмане фанатов

Бывший тренер российского боксера Сергея Ковалева Джон Дэвид Джексон в интервью YouTube-каналу FightHype обвинил россиянина в жадности и обмане фанатов.

Джексон посчитал, что Ковалев вел себя некорректно после поражения мексиканцу Саулю Альваресу. «Начал говорить о тяжелых условиях контракта. Но ты же взял деньги, а теперь ноешь. Он просто обманывал болельщиков. Взял деньги, потому что жадный», — заявил он. По мнению тренера, россиянину надо «оставаться мужиком» и не ждать боя-реванша.

3 ноября Ковалев проиграл Альваресу. В 11-м раунде мексиканец нокаутировал соперника. После поединка Альварес заявил, что откажется от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе, который принадлежал россиянину.

Россиянин потерпел четвертое поражение в карьере. В активе боксера 34 победы, 29 из которых — нокаутом.

Источник: Лента.Ру

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