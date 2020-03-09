Бывший украинский шпион рассказал о проигранной войне за Донбасс

Украинский журналист Станислав Асеев, осужденный в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) за шпионаж, назвал войну за Донбасс проигранной. Об этом он рассказал в интервью Пятому каналу.

«Мы потеряли эти территории, мы не сможем их вернуть», — добавил Асеев. Он объяснил, что за то время, что идет война, в Донбассе выросло целое поколение детей, которые воспитаны на других ценностях — например, изучают подвиги ополченцев. «Готовы ли мы получить этот Донбасс?» — спросил журналист.

По его мнению, Киев установит контроль над границей только после того, как из Донбасса выедут люди, участвовавшие в конфликте на стороне непризнанных республик. В то же время Ассев назвал такой сценарий фантазией.

Асеева приговорили к 15 годам лишения свободы в октябре 2019 года. Его признали виновным в шпионаже в пользу Украины и подстрекательстве к нему, организации экстремистского сообщества, призывам к экстремистской деятельности и осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности республики. В декабре журналист вернулся на родину в рамках обмена заключенными.

Источник: Лента.Ру