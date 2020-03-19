Бывший футболист сборной Англии отдал свои отели борцам с коронавирусом

19 марта 2020     9
Бывший футболист сборной Англии отдал свои отели борцам с коронавирусом

Бывший футболист сборной Англии Гари Невилл отдал два своих отеля в Манчестере в пользование врачам, которые борются с распространением коронавируса. Обращение спортсмена опубликовано в Twitter-аккаунте сети Stock Exchange Hotel.

Таким образом Невилл предоставит медицинским работникам 176 мест, которыми располагают его гостиницы. Они смогут бесплатно оставаться в отелях, которые будут закрыты для публики, при этом все сотрудники сети продолжат работать. «Это время, когда вся наша индустрия должна показать солидарность, не только для наших работников, но и для тех, кому требуется место жительства в ближайшие месяцы», — подчеркнул Гари.

Испанская Marca в марте писала, что нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отдаст свои отели в Португалии под больницы для зараженных коронавирусом. Позднее публикация пропала с сайта издания, а многие журналисты назвали информацию фейковой.

Чемпионат Англии, как и большинство европейских первенств, прерван из-за коронавируса. Всего в мире инфицировано почти 220 тысяч человек. 85,7 тысячи вылечились, более 9 тысяч умерли.

Источник: Лента.Ру

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