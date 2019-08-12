Бывший футболист сборной России потребовал от полиции 47 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин потребовал у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению 39-летнего Алдонина, следствие допустило ошибки в деле о хищении средств в банке «Замоскворецкий», в котором он хранил деньги. За пять лет следствия, как считает бывший футболист и его юристы, фигуранты дела успели вывести похищенные активы.

Спортсмен заключил договор вклада с банком в 2013 году. Алдонин открыл счет на 48 миллионов рублей, однако в бухгалтерии банка отразилась другая транзакция. Злоумышленникам удалось вывести средства спортсмена.

Алдонин известен по выступлениям за «Ротор», ЦСКА и «Волгу». В составе армейцев хавбек провел 212 матчей и забил шесть мячей. Вместе с клубом в 2005 году он стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Алдонин выступал с 2002 по 2007 год. За этот период полузащитник провел 29 матчей и не отметился забитыми мячами.

Источник: Лента.Ру