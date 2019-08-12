Бывший футболист сборной России потребовал от полиции 47 миллионов рублей

12 августа 2019     18
Бывший футболист сборной России потребовал от полиции 47 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин потребовал у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По мнению 39-летнего Алдонина, следствие допустило ошибки в деле о хищении средств в банке «Замоскворецкий», в котором он хранил деньги. За пять лет следствия, как считает бывший футболист и его юристы, фигуранты дела успели вывести похищенные активы.

Спортсмен заключил договор вклада с банком в 2013 году. Алдонин открыл счет на 48 миллионов рублей, однако в бухгалтерии банка отразилась другая транзакция. Злоумышленникам удалось вывести средства спортсмена.

Алдонин известен по выступлениям за «Ротор», ЦСКА и «Волгу». В составе армейцев хавбек провел 212 матчей и забил шесть мячей. Вместе с клубом в 2005 году он стал обладателем Кубка УЕФА.

В составе сборной России Алдонин выступал с 2002 по 2007 год. За этот период полузащитник провел 29 матчей и не отметился забитыми мячами.

Источник: Лента.Ру

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Бывший футболист сборной России потребовал от полиции 47 миллионов рублей
Бывший футболист сборной России потребовал от полиции 47 миллионов рублей

Бывший полузащитник сборной России Евгений Алдонин потребовал у МВД России возмещения морального ущерба в размере 47,3 миллиона рублей. Об этом …



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