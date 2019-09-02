Бывший футболист «Тобола» умер в 25 лет

2 сентября 2019     28
Бывший футболист «Тобола» умер в 25 лет

Бывший игрок казахстанского футбольного клуба «Тобол» Николай Жуков скончался на 26-м году жизни, сообщает пресс-служба команды.

Он умер от остановки сердца в субботу, 31 августа. Последний месяц спортсмен боролся с заболеванием костного мозга.

По информации Tengrinews, футболисту поставили диагноз «рак крови» около трех лет назад. После химиотерапии и трансплантации костного мозга у него наступила ремиссия, однако в июле 2019 года болезнь снова дала о себе знать.

Николай Жуков провел несколько сезонов в дублирующем составе желто-зеленых. Привлекался в юношескую сборную Казахстана.

Источник: Газета Известия

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