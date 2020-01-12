Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко ненастоящим

12 января 2020     7
Бывший чемпион UFC назвал Федора Емельяненко ненастоящим

Белорусский тяжеловес Андрей Орловский, выступающий в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), поделился мнением о россиянине Федоре Емельяненко. Спортсмен высказался в своем Instagram-аккаунте.

40-летний Орловский признался, что считает Емельяненко «ненастоящим». Он также добавил, что команда российского бойца «была несколько непорядочной». Вероятно, Орловский имеет в виду обстоятельства, окружавшие их поединок под эгидой промоушена Affliction. Бой между тяжеловесами состоялся в 2009 году и завершился победой Емельяненко нокаутом.

Орловский не впервые критично высказывается о российском бойце. Так, в январе 2019-го он прокомментировал поражение Емельяненко от американца Райана Бэйдера, отметив, что у россиянина «хрустальная челюсть». Таким образом, он ответил и на мнение ряда болельщиков, согласно которому поражения самого белоруса якобы связаны с его неспособностью принимать удары.

Емельяненко известен по выступлениям в Bellator и Pride. Свой последний поединок он провел в Японии 29 декабря 2019-го и одержал победу над американцем Квинтоном Джексоном. Планируется, что российский тяжеловес проведет еще два поединка и завершит карьеру.

Орловский — бывший чемпион UFC. Белорус продолжает выступать в промоушене. На его счету 28 побед и 19 поражений в смешанных единоборствах.

Источник: Лента.Ру

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