Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) канадец Жорж Сен-Пьер порассуждал о несостоявшемся противостоянии с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Сен-Пьер выступил в эфире канадского радио TSN.

По словам 38-летнего канадца, его команда уже пыталась организовать поединок против россиянина, однако в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) высказались против этой идеи. «Если мне нужен бой за наследие, то это должен быть поединок с Нурмагомедовым. Для меня он лучший боец мира. Он ни разу не проигрывал, не показывал слабость. Никому даже близко не удавалось подойти к победе над ним. Поэтому мне был интересен такой бой», — заявил Сен-Пьер. Своим преимуществом над 30-летним россиянином канадец назвал скорость.

В феврале Нурмагомедов публично обратился к Сен-Пьеру с предложением организовать поединок. В том же месяце канадец завершил карьеру в MMA.

В стане российского бойца неоднократно подчеркивали важность боя против бывшего чемпиона UFC. В частности, отец россиянина Абдулманап Нурмагомедов назвал поединок с Сен-Пьером целью всей карьеры сына в MMA.

Сен-Пьер дважды становился чемпионом UFC в полусреднем весе и один раз выигрывал титул в средней весовой категории. Он одержал 27 побед и потерпел два поражения в MMA. Нурмагомедов — действующий чемпион UFC в легком весе. Россиянин занимает вторую строчку в рейтинге лучших бойцов организации без учета весовых категорий. В его активе 27 побед и ни одного поражения.

Источник: Лента.Ру