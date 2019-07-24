Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова

24 июля 2019     17
Бывший чемпион UFC Сен-Пьер высказался о бое против Нурмагомедова

Бывший боец смешанного стиля (MMA) канадец Жорж Сен-Пьер порассуждал о несостоявшемся противостоянии с российским спортсменом Хабибом Нурмагомедовым. Сен-Пьер выступил в эфире канадского радио TSN.

По словам 38-летнего канадца, его команда уже пыталась организовать поединок против россиянина, однако в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) высказались против этой идеи. «Если мне нужен бой за наследие, то это должен быть поединок с Нурмагомедовым. Для меня он лучший боец мира. Он ни разу не проигрывал, не показывал слабость. Никому даже близко не удавалось подойти к победе над ним. Поэтому мне был интересен такой бой», — заявил Сен-Пьер. Своим преимуществом над 30-летним россиянином канадец назвал скорость.

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