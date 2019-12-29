Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

29 декабря 2019     22
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе. Об этом сообщил их адвокат Игорь Варфоломеев, пишет «Громадське радіо».

В то же время юрист затруднился ответить на вопрос, когда именно они были вывезены. «Они сидят в автобусе сейчас, на обмене», — рассказал Варфоломеев.

Материалы по теме

17:11 — 10 декабря

Накануне обмена стало известно, что протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находились бойцы «Беркута». Сообщалось, что активисты загородили все девять выездов из изолятора мусорными баками. Судебное разбирательство по их делу продолжится.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Донецк планирует передать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 человек. Местонахождение еще 160 сторонников ДНР неизвестно. Первой задержанных передаст ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США в 2019 году было больше массовых убийств, чем в любом другом году
В США в 2019 году было больше массовых убийств, чем в любом другом году

Первое массовое убийство произошло через 19 дней после начала нового года, когда мужчина использовал топор, чтобы убить четырех членов семьи, …


Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными
Между Донбассом и Украиной начался обмен пленными

Обмен проходит на контрольно-пропускном пункте въезда – выезда Горловка – Майорское, пишет ТАСС. Удерживавшиеся в республике лица уже отправились в так …


Музею им
Музею им. Крошицкого выделят 200 тысяч рублей на сохранение экспонатов

Для предотвращения порчи произведений из коллекции музея, правительство Севастополя выделит около 200 тысяч рублей на покупку и установку двух климат-систем. …


Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»
Пассажиры первого поезда Петербург – Севастополь попали на «Миротворец»

Людей, приехавших в Севастополь на первом поезде «Таврия», включили в базу украинского сайта. На «Миротворце» опубликовали данные граждан, которые фигурировали …


Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс
Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты