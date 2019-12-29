Бывших бойцов «Беркута» вывезли из СИЗО и доставили в Донбасс

Бывших бойцов спецподразделения МВД Украины «Беркут», проходящих подсудимыми по делу о расстрелах протестующих на Евромайдане 2014 года и пожелавших принять участие в обмене пленными, вывезли из СИЗО и доставили на КПП в Донбассе. Об этом сообщил их адвокат Игорь Варфоломеев, пишет «Громадське радіо».

В то же время юрист затруднился ответить на вопрос, когда именно они были вывезены. «Они сидят в автобусе сейчас, на обмене», — рассказал Варфоломеев.

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17:11 — 10 декабря

Накануне обмена стало известно, что протестующие заблокировали выезды из СИЗО в Киеве, где находились бойцы «Беркута». Сообщалось, что активисты загородили все девять выездов из изолятора мусорными баками. Судебное разбирательство по их делу продолжится.

Киев и самопровозглашенные республики Донбасса приступили к большому обмену пленными возле Горловки в воскресенье, 29 декабря. Донецк планирует передать Киеву 55 задержанных в обмен на 87 человек. Местонахождение еще 160 сторонников ДНР неизвестно. Первой задержанных передаст ЛНР, затем на место прибудет украинская делегация.

Источник: Лента.Ру