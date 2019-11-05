Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

5 ноября 2019     7
Бывшую ученицу Тутберидзе затравили за критику Загитовой

Российская фигуристка Дарья Паненкова критически высказалась о выступлении соотечественницы Алины Загитовой на этапе серии Гран-при Internationaux de France, за что получила массу негативных комментариев на странице в Instagram.

Фигуристка в интервью YouTube-каналу ФигурLive заявила, что Загитова исполнила тройной лутц с неверного ребра в короткой программе Гран-при. «Это можно переделать, это желание человека. У меня тоже были ребра на лутце, со временем это прошло», — отметила она.

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Юзеры посчитали, что фигуристка не должна была критиковать Загитову. «Еще одна страшно завистливая девочка», «Даша, ты своими руками поставила жирный крест на карьере…», «Думать надо, когда рот открываешь свой поганый», «Ты в подметки Алине не годишься, тебе ли комментировать», — писали ей. После этого Паненкова удалила фотографии со страницы до 2017 года.

На третьем этапе Гран-при Загитова заняла второе место, уступив соотечественнице Алене Косторной. Загитова — олимпийская чемпионка Игр в Пхенчхане.

До сезона-2018/2019 Паненкова тренировалась в группе Этери Тутберидзе. Ее наивысшим достижением является первое место на этапе юниорского Гран-при в сезоне-2017/2018.

Источник: Лента.Ру

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