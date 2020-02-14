Быстрыкин передал в центральный аппарат СК дело о ДТП под Псковом

Уголовное дело по факту ДТП в Псковской области, где при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем погибли восемь граждан Украины, будет передано в центральный аппарат Следственного комитета России. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин 14 февраля.

Передача дела осуществлена для проведения его дальнейшего тщательного расследования, сообщила пресс-служба ведомства.

Кроме того, Бастрыкин поручил взять на контроль в центральном аппарате СК России расследование уголовных дел по факту смерти двухлетнего ребенка в Красноярской краевой детской больнице, а также процессуальную проверку по факту гибели людей в результате аварии под Тамбовом.

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Источник: Газета Известия