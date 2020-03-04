Бьюти-блогерша побила двухлетнюю дочь за испорченную косметику

Американская бьюти-блогерша Мишель Грейс (Michelle Grace) призналась, что побила свою двухлетнюю дочь за то, что та испортила ее косметику. Монолог американки был опубликован на ее YouTube-канале, однако позже, столкнувшись с резкой критикой, она удалила видео. Об этом сообщает Daily Mirror.

В ролике 23-летняя Грейс пожаловалась на то, что много раз просила дочь не трогать ее декоративную косметику, однако двухлетний ребенок «никогда ее не слушал». Блогерша продемонстрировала палетку теней, с которой поиграла девочка и которая, по мнению Грейс, была безвозвратно испорчена.

Она добавила, что решила преподать девочке урок и поэтому отшлепала ее. Грейс также пожаловалась на то, что теперь у нее болит рука. При этом на протяжении всего ролика за кадром был слышен детский плач.

Пользователи сети посчитали поведение блогерши отвратительным и неприемлемым. Некоторые заявили, что такие люди не заслуживают детей и что девочку нужно передать в службу опеки. Многие обвинили Грейс в жестоком обращении с ребенком.

Ранее сообщалось, что опеки над детьми лишилась российская блогерша Марина Балмашева. По ее словам, причиной этого стали публикации в Instagram, в которых она рассказывала о романтических отношениях с сыном ее бывшего мужа от первого брака.

Источник: Лента.Ру