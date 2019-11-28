Бюджет Ставропольского края приняли сразу в двух чтениях

28 ноября 2019     18
Бюджет Ставропольского края приняли сразу в двух чтениях

Дума Ставропольского края сразу в двух чтениях приняла бюджет региона на 2020 год. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

Доходная часть бюджета составит чуть менее 123 млрд рублей, расходная – 123,8 млрд рублей. Таким образом дефицит составит более 800 млн рублей. Более половины средств в размере 67,7 млн рублей сформируются из налоговых и неналоговых поступлений, пишет NewsTracker.

Как отметила вице-премьер Лариса Калинченко, основной финансовый документ региона на будущий год сохранит социальную направленность. Около 19,5 млн рублей направят на социальные выплаты.

Еще 925 млн рублей пойдут на развитие материально-технической базы школ. Около 1 млрд рублей предусмотрят на реализацию программы «Жилье для молодых семей».

25 ноября Советом Федерации был одобрен закон о федеральном бюджете на 2020 год и плановый период 2021–2022 годы. В 2020 году доходы бюджета запланированы на уровне 20,379 трлн рублей. В 2021 году они возрастут до 21,246 трлн рублей, а в 2022-м — до 22,058 трлн рублей.

Источник: Газета Известия

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