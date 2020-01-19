Вандалы повредили памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Полиция возбудило уголовное дело по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге на Украине, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области 19 января.
Об инциденте сотрудникам правоохранительных органов сообщили местные жители. Вандалам грозит наказание, предусмотренное статьей УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.
На данный момент обстоятельства произошедшего устанавливаются.
17 ноября в украинском городе Николаев группа подростков осквернила Вечный огонь мемориального комплекса, посвященного Великой Отечественной войне.
Источник: Газета Известия