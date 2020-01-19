Вандалы повредили памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге

Об инциденте сотрудникам правоохранительных органов сообщили местные жители. Вандалам грозит наказание, предусмотренное статьей УК Украины «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» — штраф до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, исправительные работы на срок до двух лет или лишением свободы на срок до трех лет.

Полиция возбудило уголовное дело по факту повреждения памятника жертвам Холокоста в Кривом Роге на Украине, сообщает пресс-служба Национальной полиции Днепропетровской области 19 января.

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