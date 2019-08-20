Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая

На Алтае массово фиксируются случаи порчи неизвестными камер контроля на дорогах. Сотрудники Алтайавтодора заявили о 71 случае повреждения системы автоматизированной фото- и видеофиксации за последние три года.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на краевое министерство транспорта, камеры закрашивают, стреляют в них, а иногда даже поджигают. Так, в 2017 году было зарегистрировано 11 случаев вандализма, в 2018 году — 31, а в 2019-м — 39 фактов.

Несколько человек задержаны, троих привлекли к административной ответственности, в отношении остальных избирается мера пресечения.

В ведомстве уточнили, что стоимость одного бокса видеорегистрации составляет примерно 60 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия