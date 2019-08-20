Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая

20 августа 2019     28
Вандалы расстреливают камеры видеорегистрации на дорогах Алтая

На Алтае массово фиксируются случаи порчи неизвестными камер контроля на дорогах. Сотрудники Алтайавтодора заявили о 71 случае повреждения системы автоматизированной фото- и видеофиксации за последние три года.

Как сообщает altapress.ru со ссылкой на краевое министерство транспорта, камеры закрашивают, стреляют в них, а иногда даже поджигают. Так, в 2017 году было зарегистрировано 11 случаев вандализма, в 2018 году — 31, а в 2019-м — 39 фактов.

Несколько человек задержаны, троих привлекли к административной ответственности, в отношении остальных избирается мера пресечения.

В ведомстве уточнили, что стоимость одного бокса видеорегистрации составляет примерно 60 тыс. рублей.

Источник: Газета Известия

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