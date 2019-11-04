Василию Лановому стало плохо во время спектакля

4 ноября 2019     39
Василию Лановому стало плохо во время спектакля

Плохое самочувствие не позволило актеру Василию Лановому доиграть спектакль «Последние луны» вечером 3 ноября.

Этой информацией поделились зрители в социальных сетях. По их словам, во время второго действия Лановому стало плохо, из-за чего спектакль пришлось прервать, отмечает РЕН ТВ.

Представители Ланового и Театра имени Вахтангова пока никак не прокомментировали состояние 85-летнего актера.

В феврале этого года театр Вахтангова уже отменял спектакль «Посвящение Еве» из-за ухудшения здоровья народного артиста. Постановка была заменена на творческий вечер артиста Евгения Князева.

Василий Лановой родился 16 января 1934 года в Москве. Он известен российскому зрителю по ролям Павла Корчагина в фильме «Как закалялась сталь» по роману Николая Островского, Анатоля Курагина в «Войне и мире», Артура Грея в «Алых парусах», Алексея Вронского «Анне Карениной» и др.

26 апреля президент России Владимир Путин наградил Ланового званием Героя Труда России «за особые трудовые заслуги перед государством и народом».

Источник: Газета Известия

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