Васильев стал обладателем Кубка Губернатора по бахам

Владимир Васильев стал обладателем Кубка Губернатора по бахам на прологе российского этапа Кубка мира «Россия Северный Лес 2020». Об этом сообщается на официальном сайте соревнований.

Российский гонщик показал лучшее время, опередив ближайшего соперника на пять секунд. Васильев получил специальный приз главы Ленинградской области из рук вице-губернатора региона Игоря Петрова.

«Пролог был интересный, закрученный, неплохая дорожка. Сегодня на трамплине выпрыгнули очень далеко и в итоге не хватило места, чтобы остановиться. Пришлось немножко опереться в бруствер, потеряли время – что не очень хорошо для пролога», — рассказал Васильев.

Дебютировавший в ралли-рейдах Василий Грязин занял четвертое место. Предыдущий победитель бахи «Россия — Северный Лес» Таипо Лауронен пришел шестым. Также в десятке лучших финишировали Сергей Успенский, испанцы Мигель Анхель Валеро и Энрико Рейес Медина, а также бразилец Рейнальдо Варела.

Торжественное открытие первого этапа Кубка мира по бахам «Россия — Северный лес 2020» состоялось в пятницу, 7 февраля. Он проходит в Ленинградской области на территории спортивно-развлекательного комплекса «Игора Драйв».

Баха — это разновидность ралли-рейда — автоспортивного соревнования по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках. Проводится по закольцованному маршруту. Штаб гонки и Парк Сервиса расположены в одном месте, утром спортсмены уезжают на прохождение дистанции, а вечером возвращаются обратно для обслуживания техники в Парке Сервиса. В 2020 году календарь Кубка мира по бахам включает восемь этапов: Россия, ОАЭ, Иордания, Италия, Испания, Венгрия, Польша, Португалия.

Баха «Россия — Северный лес» проводится с 2003 года на территории Ленинградской области и Республики Карелия. В календаре Кубка мира по бахам, проводимого под эгидой FIA (Международная автомобильная федерация), это единственная снежно-ледовая гонка.

Источник: Газета Известия