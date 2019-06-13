Вассерман назвал фанатов «Чернобыля» кучей недоучек

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман раскритиковал поклонников сериала «Чернобыль», заявив, что ими манипулирует американская пропаганда. Об этом он написал в колонке для сайта РЕН ТВ.

По мнению Вассермана, основная цель создателей картины — очернить Советский союз и современную Россию, представив начальников циничными, а народ — «грязной матерящейся массой». «Эту идею через все возможные инструменты — монтаж, цветокоррекцию, музыку — вбивают в мозг, чтобы навсегда оставить у зрителя», — объяснил воздействие сериала ведущий.

Вассерман отметил правдивое описание создателями «Чернобыля» работы ядерного реактора, однако многие другие части сюжета назвал ложью. По его словам, профессор Легасов не скрывал информации о катастрофе от иностранных коллег, а большинство чиновников не относились к произошедшему бесчувственно. Поклонников сериала публицист назвал «кучей недоученных жизнью» и «не способными отличить еду от наживки на крючке».