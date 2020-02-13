Вашингтон не ожидает новых задержек военной помощи Киеву

13 февраля 2020     14
Вашингтон не ожидает новых задержек военной помощи Киеву

Администрация США не ожидает перебоев в предоставлении военной помощи Украине. Об этом в среду, 12 февраля, заявил и.о. директора административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Воут.

«Я не ожидаю ничего в этом отношении», — приводит его слова The Washington Post.

Заморозка военной помощи Киеву летом прошлого года стала центральным вопросом в скандале, который привел к запуску процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Осенью 2019 года в США демократы начали процесс сбора доказательств для объявления импичмента президенту Трампу. Они обвиняли республиканца в давлении на Украину с целью дискредитации его потенциального соперника на президентских выборах 2020 года от демократов Джо Байдена.

5 февраля верхняя палата конгресса США оправдала Трампа по двум статьям обвинений на процессе по импичменту.

10 февраля стало известно, что правительство США предложило выделить $115 млн на военную помощь Украине по линии Госдепа в 2021 финансовом году.

Источник: Газета Известия

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