Ввозимые из Европы в Россию ядерные отходы назвали безопасными

Из Европы в Россию ввозят обедненный уран, который не опасен для населения. Об этом РИА Новости рассказал главный редактор независимого информационного портала по атомной энергетике AtomInfo.ru Александр Уваров.

По его словам, уран ввозят для дообогащения, после чего используют в качестве сырья в атомной энергетике. Уваров пояснил, что это распространенная практика в мировой атомной отрасли, а обедненный уран не представляет радиационной опасности. Такие проекты всегда сопровождаются строгим контролем и с европейской, и с российской стороны, подчеркнул эксперт.

Ранее 23 октября портал Tageszeitung сообщил, что Россия возобновила ввоз радиоактивных урановых отходов из Европы, прекращенный десять лет назад. По информации издания, из Германии в Россию в период с 2019-го по 2022 год ввезут 12 тысяч тонн урановых «хвостов» — побочных продуктов для обогащения, которые остаются при производстве топлива для атомных электростанций.

Урановые отходы активно ввозились в Россию с 2000-х годов. В 2009 году, когда стало известно, что материалы хранились в ржавых контейнерах под открытым небом, под давлением экоактивистов поставки прекратились. По разным данным, в России накоплено около миллиона тонн отходов. Планов по использованию такого количества отработанного материала нет.

Источник: Лента.Ру