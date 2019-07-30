ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева

30 июля 2019     20
ВДВ проведут самую масштабную высадку со времен Брежнева

В этом году Воздушно-десантные войска проведут самые масштабные учения в новейшей истории. Об этом «Известиям» сообщили в Министерстве обороны России.

Как отметили в Минобороны, запланированные учебные маневры будут частью стратегических учений «Центр-2019». В их ходе войска отработают оперативное усиление группировки войск, действия легких сил и высадку парашютных и вертолетных десантов в условиях горно-равнинной местности. После этого они должны будут захватить и уничтожить объекты условного противника, в частности, полевой аэродром.

Кроме того, высадка войск будет проводиться «вслепую» впервые с 1981 года. Военные до последнего момента не будут знать, куда именно они направятся. Однако, по мнению героя России генерал-полковника Николая Антошкина, для подготовленных пилотов такая задача не представляет особой сложности.

Оперативно-стратегические учения армии и флота СССР прошли с 4 по 12 сентября. В них были задействованы 100 тысяч человек и почти все рода войск.

Источник: Лента.Ру

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