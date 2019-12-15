Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии

15 декабря 2019     6
Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС со ссылкой на на представителя команды спортсмена.

Агентство уточняет, что целью иска Апушкиной является материальная компенсация, размер которой не сообщается.

Дадашев умер 23 июля в больнице в США. 28-летний российский боксер был госпитализирован с отеком мозга после боя с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом за титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF). Спортсмену сделали операцию, однако спасти его не удалось.

По словам Апушкиной, рефери был обязан защитить жизнь и здоровье боксера и закончить поединок. Она назвала подобное поведение халатностью и непрофессионализмом и заявила, что намерена судиться с Атлетической ассоциацией штата Мэриленд и выдвигать иск против рефери.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Хет-трик Коутинью, скандал в матче «Барселоны» и первая победа Карреры в Греции: события субботы в европейском футболе
Хет-трик Коутинью, скандал в матче «Барселоны» и первая победа Карреры в Греции: события субботы в европейском футболе

«Бавария» отправила в ворота «Вердера» шесть мячей, при этом пропустив лишь однажды. Полузащитник Филиппе Коутинью отметился хет-триком, а его партнёр …


Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии
Вдова боксера Дадашева подала иск к американской Атлетической комиссии

Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина подала иск к Атлетической комиссии штата Мэриленд. Об этом 14 декабря сообщает ТАСС …


Россияне стали чаще оплачивать корпоративы
Россияне стали чаще оплачивать корпоративы

Сотрудники российских компаний стали чаще оплачивать новогодние корпоративы. Как выяснили специалисты сервиса по поиску работу HeadHunter, только половина корпоративов проходит …


В Окленде предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер
В Окленде предложили убрать бездомных с улиц на круизный лайнер

Власти Окленда (штат Калифорния) предложили решить проблему с бездомными, переселив их на круизный лайнер, пишет The Independent. Как отмечает издание, …


Россиян предостерегли от нового способа кражи данных
Россиян предостерегли от нового способа кражи данных

Россиян предостерегли от нового способа кражи персональных данных с помощью IT-специалистов, выявленного в исследовании DeviceLock, с результатами которого ознакомились «Известия». …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты