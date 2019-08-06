Вдова Децла отказалась проводить ДНК-тест сына ради наследства

Вдова рэпера Децла (настоящее имя Кирилл Толмацкий) решила не проводить ДНК-экспертизу сына для получения наследства. Об этом 5 августа сообщила «Экспресс-газета».

По информации издания, отец музыканта Александр Толмацкий сомневается в том, что его сын является отцом ребенка. Как отметил мужчина, в свидетельстве о рождении ребенка в графе «отец» стоит прочерк, поэтому юридически мальчик не является родственником Децла и не может стать его наследником.

Для этого нужно сделать тест, от которого Юлия Толмацкая отказалась.

Кроме того он заявил, что мальчик не похож на музыканта, а его жена Юлия сообщила о своей беременности уже на третьем месяце.

О смерти Децла стало известно утром 3 февраля. Кириллу Толмацкому стало плохо после выступления в Ижевске. Как ранее сообщил его концертный директор, причиной смерти стала остановка сердца. Музыканта похоронили 6 февраля на Пятницком кладбище в Москве, рядом с часовней возле могилы его бабушки. В последний путь его проводили продолжительными аплодисментами. В этот же день вышел его посмертный клип.

Дебютный альбом Децла «Кто? ты» вышел в 2000 году и позже стал одной из самых продаваемых пластинок в РФ. Всего музыкант записал восемь альбомов. Большую известность ему принесли хиты «Вечеринка», «Слезы», «Письмо», «Для тебя». Кроме того, исполнитель неоднократно становился лауреатом российских музыкальных премий.

Источник: Газета Известия